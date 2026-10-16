Kastamonu Taşköprü'de otomobil traktöre çarptı, traktör sürücüsü yaralandı

Kastamonu Taşköprü'de otomobil traktöre çarptı, traktör sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu Taşköprü'de otomobilin traktöre çarpması sonucu traktör sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör yan yola savruldu; yaralanan sürücü ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı.
B.Y. idaresindeki 37 AEN 355 plakalı otomobil, Çetmi köyü yol ayrımında F.Ç. yönetimindeki 37 DE 987 plakalı traktöre çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan traktör, yan yola savruldu. Kazada yaralanan traktör sürücüsü ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA