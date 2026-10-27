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Kastamonu Taşköprü'de iddiaya göre otomobil büyükbaş hayvana çarptı, sürücü öldü

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Kastamonu Taşköprü'de iddiaya göre otomobil büyükbaş hayvana çarptı, sürücü öldü
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Kastamonu Taşköprü'de akşam saatlerinde Çayırcık köyü mevkisinde meydana gelen kazada, iddiaya göre yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü ve büyükbaş hayvan öldü, inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Tuncel hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çayırcık köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yola çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Tuncel (25) ile büyükbaş hayvan öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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