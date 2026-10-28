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Kastamonu Taşköprü'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş yapıldı

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Kastamonu Taşköprü'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla öğrenciler ve protokol üyeleri Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Köprübaşı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen grup için meydanda çelenk sunma töreni düzenlendi ve Atatürk ile silah arkadaşları anıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Köprübaşı mevkisinden başlayan yürüyüşte öğrenciler ve protokol üyeleri, Türk bayrakları eşliğinde kortej oluşturarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı.

Kaynak: AA
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