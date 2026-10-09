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Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangın ev, samanlık, garaj ve traktörde hasara yol açtı

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Kastamonu Taşköprü'deki Örhen köyünde iki katlı evde çıkan yangın, samanlık ve garaja sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopterle havadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında ev, samanlık, garaj ve traktörde büyük hasar oluştu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık, garaj ve traktör zarar gördü.

İlçeye bağlı Örhen köyünde Mehmet ve Hakkı Yılmaz'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bu kişilere ait samanlık ve garaja da sıçradı.

İhbar üzerine köye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına helikopterle havadan da müdahale edildi.

Ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında ev, samanlık ve garaj ile garajda bulunan traktörde büyük hasar oluştu.

Kaynak: AA
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