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Kastamonu Taşköprü'de arı sokmasına alerjisi olan kişi hayatını kaybetti

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyünde yaşayan bir kişi, ormanlık alanda çalıştığı sırada arı sokması sonucu yaşamını yitirdi. Arıya alerjisi olduğu için fenalaşan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu'yu ormanlık alanda çalıştığı sırada arı soktu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Arıya alerjisi olduğu için fenalaşan Sucu, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sucu'nun cenazesi, Taşköprü İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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