Kastamonu Tanıtım Günleri Arnavutköy'de Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Arnavutköy Belediyesince düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri'nde, yöresel lezzetler tanıtıldı.

Arnavutköy Şehir Parkı'nda 11 Ekim Cuma günü başlayan etkinlikte, etli ekmek ve dev kazanda pişirilen organik siyez pilavı ikram edilen ziyaretçiler, Kastamonu'ya özgü yöresel lezzetleri takma imkanı buldu.

Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte, dün akşam Hasan Yılmaz ve Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.

Etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, her hafta farklı bir yörenin tanıtımını yaptıklarını belirterek, amaçlarının farklı gelenekler, örf ve adetlerin kendilerinden sonraki nesillere aktarılması olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Candaroğlu, tüm hemşehrilerini düzenleyecekleri etkinliklere davet etti.

Kastamonu Tanıtım Günleri, bugün sona erecek.