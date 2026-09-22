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Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü yakınında temizlik sonrası normal akışına döndü

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Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü yakınında temizlik sonrası normal akışına döndü
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeki yağış, Kastamonu-Sinop kara yolunda su, balçık ve çamur birikintisine yol açtı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sırasında zaman zaman duran trafik, yolun temizlenmesinin ardından normal akışına döndü.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Kastamonu- Sinop kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.

Öğleden sonra etkili olan yağışların ardından Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü ilçesi yakınlarında su, balçık ve çamur birikintisi oluştu.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yolu temizlemek için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında zaman zaman durma noktasına gelen trafik, yoldaki su birikintisi ve çamurun temizlenmesinin ardından normal akışına döndü.

Kaynak: AA
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