Haberler

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının 2025 yılı çalışmaları paylaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, 2025 yılında 1528 saat görev icra ederek 27 deniz aracına idari işlem uyguladı. Ekipler, Karadeniz'de yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca 2025 yılında 1528 saat görev icra edilerek 27 deniz aracına idari işlem uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin Karadeniz'deki sorumluluk sahasında can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürdürebilir balıkçılık, kamu düzeninin korunması ve her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bu kapsamda ekiplerin denizde 1258 saat görev icra ettiği vurgulanan açıklamada, 724 teknenin kontrol edilerek 3 bin 666 kişinin sorgulama işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 27 deniz aracı ile 24 kişiye idari işlem uygulandığı, yasa dışı avcılıkla elde edilen 555 kasa su ürününe de el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Yumruklu kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

Domatesleri topladığı kasaya yazdırdığına hayret edeceksiniz
Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza

Kent sakinlerinin dört gözle beklediği festivali iptal ettiren kaza
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eşiniz mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane

''14 Şubat'ta Fener derbisi mi, eşiniz mi?'' sorusuna cevabı bomba
Güne damga vuracak açıklama: Lucas Torreira ile anlaşma sağlamıştık

Dünyaca ünlü kulüpten açıklama: Torreira ile anlaşma sağladık ama...