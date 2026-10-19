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Kastamonu'nun Taşköprü, Tosya, Küre ve Bozkurt ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı

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Kastamonu'nun Taşköprü, Tosya, Küre ve Bozkurt ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı
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Kastamonu'nun Taşköprü, Tosya, Küre ve Bozkurt ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi. Taşköprü ve Bozkurt'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, Taşköprü'de muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiği vurgulandı.

Kastamonu'nun Taşköprü, Tosya, Küre ve Bozkurt ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Taşköprü ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Taşköprü Mahalle ve Köy Muhtarları Dernek Başkanı İlker Acar, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, ilçenin gelişimine sundukları katkılardan dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti.

Törene, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve siyasi parti temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Bozkurt

Muhtarlar Derneği başkanlığı tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bozkurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Karagöz, yaptığı konuşmada, "Biz muhtarlar ayrım göstermeksizin tüm vatandaşlarımıza hitap ediyoruz. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Törenin ardından muhtarlar, Bozkurt Kaymakam Vekili Tolga Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Küre

Küre Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Küre Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Ünlü'nün konuşmasının ardından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Törene, Küre Kaymakamı Hasan Çakır, Belediye Başkanı Salih Turan ve kurum amirleri katıldı.

Tosya

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Ünal Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.

Törene, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Baro İlçe Temsilcisi Erdoğan Güven, AK Parti Tosya İlçe Başkanı Murat Gültekin, Yeni Parti Tosya İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, Yeniden Refah Partisi Tosya İlçe Başkanı Osman Kibar, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu, Kastamonu İl Genel Meclis Üyeleri Şenol Kabaoğlu, Cihan Çetin ve Hüseyin Arslan, AK Parti Tosya İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Koç, protokol üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA
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