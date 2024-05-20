Kastamonu'nun Küre ilçesinde hac kafilesi dualarla uğurlandı
Kastamonu'nun Küre ilçesinde düzenlenen uğurlama programında hacı adayları için dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Programa Küre Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde hac kafilesi dualarla uğurlandı.
İlçe meydanında düzenlenen uğurlama programında hacı adayları için dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Programa, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.