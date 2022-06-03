Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Gürkan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kastamonu merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 32 gözaltı

KASTAMONU merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanma çabalarına ilişkin 6 ay önce soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde Kastamonu, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu, Çanakkale, Kars ve Kocaeli'de şüphelilerin tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada ise 3,5 milyon TL değerinde örgüte ait ziynet eşyası ile döviz ve TL cinsinden para, örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Gürkan Yılmaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title