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Kastamonu Jandarma Komutanından AA'nın 105. Yılına Kutlama

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Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, ajansın milletin sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini vurguladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Albay Özden, İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının, 105 yıldır milletin haklı sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansının halkın sesi olmayı sürdüreceğini belirten Özden, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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