İhsangazi ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kar yağışının ardından kapanan 4 köy yolunda ekipler, mesai gözetmeden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kaymakam Erkan Şahin ve İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Arslan, çalışmaları yerinde ziyaret etti.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kar yağışının ardından ilçede ulaşıma kapanan 4 köy yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Arslan ile köy yollarında karla mücadelesini sürdüren personeli ziyaret etti.
Şahin, "Mesai mefhumu gözetmeksizin ekiplerimiz köy yollarımızda karla mücadele çalışmalarına devam etmektedir." dedi.
