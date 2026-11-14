Kastamonu Hanönü'de devrilen SUV'daki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kastamonu Hanönü'de devrilen SUV'daki 3 yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Hanönü'den Sinop istikametine giden SUV tipi aracın Gökçeağaç mevkisinde devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık personelince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hanönü'den Sinop istikametine giden Z.K. yönetimindeki 34 T 0909 plakalı SUV tipi araç, Gökçeağaç mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, araçtaki S.K, E.K. ve H.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA