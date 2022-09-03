Kastamonu gündem: AFAD'dan Kastamonu ve Bartın'da etkili olan yağışlara ilişkin açıklama

Edinilen Kastamonu haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Kastamonu ve Bartın'da etkili olan sağanak ile ilgili açıklama yapıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ( Afad ), Kastamonu ve Bartın'da etkili olan sağanak ile ilgili açıklama yapıldı.

Afad'dan yapılan açıklamada, "Bugün Kastamonu ve Bartın'da meydana gelen yağışlar nedeniyle bazı bölgelerdeki ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanmış olup; AFAD, belediye ve il özel idaresi ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. Yağışlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kaydedildi.