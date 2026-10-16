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Kastamonu'da yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı Araç'ta etkili oldu

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Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı başladı. Araç ilçesinin Fındıklı Yaylası ve Çavuş köyü mevkilerinde etkili olan yağış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.

Havanın soğumasıyla Araç ilçesinin Fındıklı Yaylası ve Çavuş köyü mevkilerinde kar yağışı etkili oldu.

Bölgede etkili olan yağış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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