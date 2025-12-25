Haberler

Kastamonu'da yol denetiminde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen yol denetiminde, bir otomobilde uyuşturucu madde bulunarak 3 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yol denetiminde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Baba vahşetinde korkunç detaylar! Çocuklarının ağızlarını yastıkla kapatıp ateş etti

Baba vahşetinde korkunç detay! Çocuklarının ağızlarını kapatıp...
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda