Kastamonu'da yapılan tatbikatta köyde meydana gelen heyelan canlandırıldı

Kastamonu'da AFAD koordinasyonunda yapılan 2026 Yılı Yerel Düzey Heyelan Tatbikatı, Jandarma, sağlık, itfaiye ve gönüllü ekiplerin katılımıyla büyük ölçekli bir heyelan senaryosu üzerinden gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında masa başı ve sahada gerçek müdahalelerle icra edilen tatbikatta AFAD'ın yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK), sağlık, itfaiye ve akredite arama kurtarma ekipleri ile gönüllü sivil toplum kuruluşları görev aldı.

Tatbikat kapsamında 50 hanelik köyde meydana gelen büyük ölçekli heyelan senaryosu canlandırıldı.

Çağrı merkezine düşen ihbarla harekete geçen ekipler olay yerine yönlendirilirken AFAD Müdürlüğünde kriz merkezi kuruldu.

Arama kurtarma ekipleri, tatbikat senaryosu gereği çöken 7 binanın enkazında çalışma yaptı. Çalışmalara jandarma arama kurtarma köpeği Piton da destek verdi.

Ekipler, heyelandan etkilenen vatandaşlara ulaşarak tatbikatı sonlandırdı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
