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Yangında Çocuğu Kurtarmak İsterken Vurulan Açıkgöz Toprağa Verildi

Yangında Çocuğu Kurtarmak İsterken Vurulan Açıkgöz Toprağa Verildi
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Kastamonu Çatalzeytin'de komşusuyla tartışan S.T., eve ateş açıp yangın çıkardı. Yakup Açıkgöz, alevlerde mahsur kalan çocuğa yardım ederken vurularak öldürüldü; cenazesi köyde defnedildi. Saldırgan tutuklandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yangında mahsur kalan çocuğa yardım etmek isterken tabancayla vurularak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Yakup Açıkgöz'ün cenazesi Çatalzeytin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Güneşler köyüne getirildi.

İkindi namazını takiben köy meydanında kılınan cenaze namazından sonra Açıkgöz'ün cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olay

Güneşler köyünde 6 Ağustos'ta araç park yeri nedeniyle komşusu D.A. ile tartışan S.T, tabancayla eve ateş açmış, ardından D.A'nın evini ve evin önündeki aracı ateşe vermişti.

Evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinden Yakup Açıkgöz, alevlerin arasında mahsur kalan çocuğa yardım etmek isterken S.T. tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü.

S.T'nin tabancasından çıkan mermilerin isabet ettiği komşular E.F, M.A. ve H.A. yaralanmış, evi yanan D.A'nın ise vücudunda yanıklar oluşmuştu. Jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla yakalanan S.T, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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