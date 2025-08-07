Kastamonu'da Yangın: Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Paşalı köyü Mustafaoğlu Mahallesi'nde Ayşe Ünlü'ye ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çatalzeytin ve Türkeli itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi, ahırdaki 2 kedi yavrusu öldü.

Yangının sıçradığı 2 evin çatısında da hasar oluştu.

Köy sakinlerinden Sadık Özdemir, AA muhabirine, yangını haber aldığında itfaiye ekiplerini arayarak ihbarda bulunduğunu söyledi.

Ekiplerin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Özdemir, yangının sobadan çıktığını tahmin ettiklerini ifade etti.