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Kastamonu'da Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'da Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üç katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenin 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hilmigökcen Caddesi'nde Recep Akarsu'ya ait 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürüde büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında evde hasar oluşurken dumandan etkilenen bina sakini Sevcan Gül hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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