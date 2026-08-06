Kastamonu'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı

Kastamonu'da 19 ayrı noktada eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçeleri ile İstanbul'da 15 ikamet, 3 iş yeri ve 1 depoya operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ve düzenekleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA