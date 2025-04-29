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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
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Kastamonu'da evinde uyuşturucu madde bulundurulan bir kişi, yapılan operasyonda gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipmanlar ele geçirildi.

Kastamonu'da, evinde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki bir ikamette arama yapıldı.

Aramada 23,41 gram bonzai, 67,35 gram bonzai çoğaltımında kullanılan tütün, 61,73 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 4 uyuşturucu hap, hassas terazi ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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