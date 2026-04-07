Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda, 1426 sentetik ecza hapı, bir miktar uyuşturucu, 4 gram sentetik uyuşturucu katkılı tütün, 5 bin 68 kilitli poşet, 13 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 71 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.D, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.