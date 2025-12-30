Haberler

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ve aparat ele geçirildi.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda belirlenen ardeslerde arama yapıldı.

Adreslerdeki aramada 9 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 2 sentetik ecza hapı, 13 kenevir tohumu, 11 uyuşturucu kullanma aparatı ile iklimlendirmede kullanılan çeşitli eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış