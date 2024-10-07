Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 15 kilo 528 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Azdavay ilçesinde M.K'nin evindeki aramada 15 kilo 528 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince M.K. ile K.G. ve E.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.