Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 15 kilo 528 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı. Jandarma, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 15 kilo 528 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, Azdavay ilçesinde M.K'nin evindeki aramada 15 kilo 528 gram esrar ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince M.K. ile K.G. ve E.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.