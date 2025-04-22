Kastamonu'da Uçurtma Şenliği Düzenlendi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uçurtma şenliğine 270 öğrenci katıldı. 'Hayata renk verelim 2025' projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte çocuklar keyifli anlar yaşadı.
Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğünce uçurtma şenliği düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde bir orman ürünleri firmasının katkılarıyla Kadı Dağı'nda düzenlenen şenliğe 270 öğrenci katıldı.
"Hayata renk verelim 2025" sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel