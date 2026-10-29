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Kastamonu'da trafik polisi yaralı motosiklet sürücüsüne yağmurda şemsiye tuttu

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Kastamonu'da Rauf Denktaş Bulvarı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletin yaralı sürücüsüne trafik polisi ambulans beklerken şemsiye tuttu. Polisin duyarlı davranışı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da trafik polisinin, yaralı motosiklet sürücüsüne ıslanmaması için şemsiye tutması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rauf Denktaş Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kaza yerine giden trafik polisi, ambulans beklerken yağmurda ıslanmaması için yaralı sürücüye şemsiye tuttu. Polis memurunun duyarlı davranışı, vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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