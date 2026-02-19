Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde ağır yaralanan 73 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Sürücüsü öğrenilemeyen 37 ADG 289 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde devrildi.
Kazada araçta bulunan Fatma Öz (73), ağır yaralandı. Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu