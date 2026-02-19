Haberler

Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde ağır yaralanan 73 yaşındaki kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin devrildiği trafik kazasında yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 37 ADG 289 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde devrildi.

Kazada araçta bulunan Fatma Öz (73), ağır yaralandı. Ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok