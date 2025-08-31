Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı
Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, Ağlı-Seydiler kara yolu Gölceğiz mevkisinde meydana geldi.

Ağlı- Seydiler kara yolu Gölceğiz mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 37 BB 318 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki su kanalına girerek devrildikten sonra karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen 37 KK 797 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan Hatice Duygu K. ve Gülşen K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan A.C. (43), R.K. (30), S.S. (65), E.C.B. (30) ve E.C. (43) sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
