Kastamonu'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi için Ankara'ya sevk edilen genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos'ta yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya, N.V. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Pehlivanlı, Kastamonu'daki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Pehlivanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
Osmanlı batığından bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı

Osmanlı batığından bir müzeyi dolduracak kadar eser çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon

Tam 68 metre derinde! Halit Yukay'ın cansız bedeni için özel operasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.