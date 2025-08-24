Kastamonu'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kastamonu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Tedavi için Ankara'ya sevk edilen genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos'ta yolun karşısına geçmek isteyen Yağmur Pehlivanlı'ya, N.V. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan Pehlivanlı, Kastamonu'daki ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Pehlivanlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel