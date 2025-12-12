Haberler

Toprak Ana Günü kapsamında Kastamonu'da vatandaşlara çorba ikram edildi

Güncelleme:
Kastamonu Slow Food Yeryüzü Pazarı tarafından düzenlenen etkinlikte, Toprak Ana Günü dolayısıyla vatandaşlara tarhana çorbası ikram edildi. Etkinlik, temiz tarım ve iyi tarım uygulamalarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Toprak Ana Günü dolayısıyla Kastamonu'da vatandaşlara tarhana çorbası ikramında bulunuldu.

Kastamonu Slow Food Yeryüzü Pazarı tarafından kentin en yoğun noktalarından biri olan Nasrullah Meydanı'nda vatandaşlara tarhana çorbası ikram edildi.

Slow Food Yeryüzü Pazarı Kastamonu Lideri Nurhayat Yıldız, gazetecilere, 1980'li yılların sonunda İtalya'da fast food'a karşı akım olarak slow food'un ortaya çıktığını söyledi.

Etkinliğin daha sonra globalleşerek Türkiye'ye de geldiğini belirten Yıldız, "Kastamonu olarak Türkiye'de 4. pazar yerini açtık. Burada temiz, iyi tarım yapan üreticilerle bir arada çalışıyoruz. Pazarımızda Kastamonu'da iyi tarım uygulamaları yapan üreticilerimizle tüketicileri birleştiriyoruz." dedi.

Bugün de farklı bir uygulama için bir araya geldiklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Toprak Ana Günü'nü kutlamak için bir aradayız. Kastamonu'nun geleneksel yemeklerinden tarhana çorbasını ikram ediyoruz. Üretmenin kıymeti, toprağın verimliliğin korunması ve iyi tarım uygulamalarını burada hatırlamak için bir aradayız. Bunun farkındalığını oluşturuyoruz. İlgiden çok memnunuz."

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
