Kastamonu'da Tır ile Taşınan İş Makinesi Devrildi

Kastamonu'da tır ile taşınan iş makinesi yol kenarına devrildi.

Kastamonu- İstanbul kara yolunda V.Ö. (42) idaresindeki 37 BJ 892 plakalı tırın üzerindeki iş makinesi Açıkmaslak mevkisinde yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan olmazken devrilen iş makinesi ve duran tır nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.