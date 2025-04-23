Kastamonu'da Tır ile Taşınan İş Makinesi Devrildi
Kastamonu-İstanbul kara yolunda tırın devrilen iş makinesi nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı, ancak kazada yaralanan olmadı.
Kastamonu'da tır ile taşınan iş makinesi yol kenarına devrildi.
Kastamonu- İstanbul kara yolunda V.Ö. (42) idaresindeki 37 BJ 892 plakalı tırın üzerindeki iş makinesi Açıkmaslak mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan olmazken devrilen iş makinesi ve duran tır nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi - Güncel