Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, tefecilik ve tehdit" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 11 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.