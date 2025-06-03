Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, taşkın yönetimi sürecinde iş birliğinin sağlanması amacıyla alınan kararlar raporlandı. Toplantıda taşkın kontrol çalışmaları ve yönetim planları ele alındı.

Kastamonu'da Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) toplantı salonunda Vali Yardımcısı Aydın Ergün'ün başkanlığındaki toplantıda, taşkın yönetimi sürecinde kurum ve kuruluşların iş birliğinin sağlanması amacıyla zarar azaltıcı ve önleyici çalışmalara yönelik kararlar alındı.

Toplantıda, Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürü Yasin Devrim, Taşkın ve Kuraklık Daire Başkanlığı Uzmanı Fikret Girayhan ve AFAD İl Müdürü Dr. Suat Tüfekci, taşkın kontrol çalışmaları, akarsu yataklarına yapılan müdahaleler, taşkın yönetim planları, il risk afet planları, yağmursuyu altyapı ve drenaj çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.

Genel değerlendirmelerin yapılarak alınan kararların raporlandığı toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Burak Livan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Hollanda Başbakanı Dick Schoof istifa etti

Avrupa ülkesinde "sığınmacı" krizi büyüyor! Başbakan istifa etti
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye

Trump'ın tercihi İsrail'de endişe yarattı! İbre Türkiye'ye döndü
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü

Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü
Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu

Bir ilimiz sele teslim! 72 yaşındaki vatandaş kayboldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Parkta bisiklet sürerken akılalmaz biçimde can verdi
OECD Türk ve dünya ekonomileri hakkında tahminlerini güncelledi

OECD'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti

Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.