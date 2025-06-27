Kastamonu'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantısı Yapıldı
Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü, il ve ilçe müdürleri ile birlikte Hanönü'de toplantı düzenleyerek sürdürülebilir tarım ve hayvancılık projelerini ele aldı.
Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü il ve ilçe müdürleri toplantısı, Hanönü'de gerçekleştirildi
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde yapılan toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Kılıç, müdür yardımcıları ile ilçe ve şube müdürleri katıldı.
Toplantıda Bakanlık tarafından yürütülen projeler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirlik çalışmaları görüşüldü.
Kaynak: AA / Özgür Özcan - Güncel