Haberler

Kastamonu'da Sonbaharın Güzelliklerini İzleme Fırsatı: Cam Seyir Terası

Kastamonu'da Sonbaharın Güzelliklerini İzleme Fırsatı: Cam Seyir Terası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki cam seyir terası, sonbaharın muhteşem renklerini yüksekten izleme olanağı sunarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 450 metre yükseklikteki teras, doğaseverler için adrenalin dolu anlar vadediyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki cam seyir terası, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliklerini yüksekten izleme imkanı sunuyor.

Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Çatak Kanyonu'nun yüzeyinden 450 metre yükseklikte yer alan ve Azdavay Belediyesince işletilen teras, sonbaharda yeşilin farklı tonlarına bürünen doğasıyla yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Sonbaharın görsel şölenini seyir terasının üzerinde adrenalinle buluşturan doğaseverler, fotoğraf çekerek mevsimin tadını çıkarıyor.

Terasın ziyaretçilerinden Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, AA muhabirine, Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübünün sonbahar faaliyetleri kapsamında terasa geldiklerini söyledi.

Daday ile Azdavay arasında Küre Dağları'nın uzantıları arasından geçerek terasa ulaştıklarını belirten Özmen, "Turizm etkinliği değil de adeta bir sanat etkinliği yapar, bir tablonun içinden geçer gibi muhteşem manzaraların ortasından geçtik. Bunları insanlara çektiğimiz görüntülerle anlatmamız mümkün değil. Çıplak gözle görünce anlaşılacak, keyfine varılacak manzaralar var. İşte o zaman turistik değil de sanatsal etkinliğin hazzına ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Özmen, Kastamonu'da gezilebilecek birçok yer bulunduğunu vurgulayarak, herkesin bu güzellikleri görmesi gerektiğini dile getirdi.

Terasın sorumlusu Ali İhsan Bakırcı da tesisin yılda 60 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Terasın sonbaharda da ilgi gördüğüne dikkati çeken Bakırcı, "Terasımız kanyon yüzeyinden 450 metre yükseklikte. Burada bir orman denizinin içindeyiz ve birçok renk var. Özellikle sonbaharda fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçüleri buraya yoğun ilgi gösteriyor." dedi.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlayı kana buladı! Komşusunu öldürüp kafasına sıktı
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk

90. dakikada gelen golle 3 puan! Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
Kuyumcuda tahliye alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Kuyumcuda alarm! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı

Gebze'de alarm! Kolonlar çatladı, 16 bina boşaltıldı
Rabia ve bozkurt işareti yaptı, dehşeti yaşadı! Belediye yöneticileri darp etti iddiası

Yaptığı işaretle kabusu yaşadı! Belediye yöneticileri darbetti iddiası
Deniz Uğur Gülener ile Reha Muhtar davasında karar çıktı

Yıllar süren mücadele sona erdi! Mahkemeden karar çıktı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte

Avukat cübbesiyle kamera karşısına geçen galericinin başı dertte
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.