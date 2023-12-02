- Kastamonu'da sonbahar renkleri görsel şölen oluşturdu

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sonbaharda farklı renk tonlarına bürünen ağaçlar görsel şölen sunuyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sonbahar mevsiminin gelmesiyle ortaya çıkan manzaralar mest ediyor. Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yer alan İhsangazi ilçesinde ağaçlar, sonbaharla birlikte farklı renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı İhsangazi ilçesinde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Görenleri mest eden sonbahar manzaraları dron ile havadan görüntülendi.