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Kastamonu'da sonbahar renkleri Azdavay ve Pınarbaşı'ndaki ormanları sardı

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Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'i ormanlarla kaplı Kastamonu'da sonbahar renkleri Azdavay ve Pınarbaşı'ndaki doğayı sardı. Suğla Yaylası ile Valla Kanyonu'na hakim Kerte Seyir Terası renklenirken doğa ve fotoğraf tutkunları bölgeye ilgi gösterdi.

Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 70'i ormanlarla kaplı Kastamonu'da sonbaharla birlikte doğada görsel şölen yaşanıyor.

Azdavay ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Suğla Yaylası'ndaki ormanlarda ağaç ve yaprakların renkleri sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Kara yolu güzergahı boyunca uzayıp giden ormanlar, güzün eşsiz güzellikleri arasında keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Kanyonları, mağaraları ve doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Pınarbaşı ilçesinde de doğada sonbaharın renk tonları hakim oldu.

Hazan renklerinin sardığı köy ve orman yolları da görsel şölene dönüştü.

"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla Kanyonu'na hakim bir noktada yer alan "Kerte Seyir Terası" da sonbaharın renklerine büründü.

Doğa ve fotoğraf tutkunları bölgeye ilgi gösterdi.

Sonbaharın güzellikleri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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