Kastamonu'da sağanak ve fırtına tedbirleri AFAD toplantısında ele alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'da beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle alınacak tedbirlerle ilgili toplantı düzenlendi

Vali Yardımcısı Aydın Ergün başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları değerlendirildi.

Toplantıda, özellikle kıyı şeridinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek acil durumlara hızlı müdahale için riskli bölgelerde araç ve iş makinesi ile personel görevlendirilmesi planlandı.

AFAD koordinesinde ilgili tüm kurumların gerekli tedbirleri alarak teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA