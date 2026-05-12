Kastamonu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Gövrecik Köyü Unduk Mahallesi'nde yollar sel sularıyla kaplandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, bazı köylerde olumsuzluklara neden oldu. İlçeye bağlı Gövrecik Köyü'nün Unduk Mahallesi'nde etkili olan yağış sonrası köy yolları sel sularıyla kaplandı. Yaşanan taşkın sonrası bölgede su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gövrecik Köyü Muhtarı İsmail Demirbaş, herhangi bir maddi zarar oluşmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı