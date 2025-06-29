Kastamonu'da Sağanak Nedeniyle Ulaşımda Aksaklık
Kastamonu'nun Küre ilçesinde etkili olan sağanak, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Ayrancı mevkisini çamurla kaplayarak ulaşımda kısa süreli aksaklığa yol açtı. Karayolları ekiplerinin çalışmalarıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksaklık yaşandı.
Kastamonu- İnebolu kara yolunun, Ayrancı mevkisinde etkili olan sağanak nedeniyle yol çamurla kaplandı.
Kısa süre ulaşımda aksaklığın yaşandığı bölge, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Özkan Demir - Güncel