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Kastamonu'da Emniyet Mensupları İçin Terfi Töreni Düzenlendi

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Kastamonu'da emniyet mensupları için düzenlenen törende, terfi eden ve tayini çıkan personele rütbe ve plaketleri takdim edildi. Vali Dallı ve Emniyet Müdürü Taş, görev yapanlara teşekkür ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görev yapan emniyet mensupları için terfi töreni düzenlendi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, törende yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının büyük kahramanlık ve fedakarlıklarla görevlerini yerine getirdiğini belirtti.

Yapılan hizmetlerin unutulmayacağını aktaran Dallı, "Buradan dualar alarak ayrılıyorsunuz. Kastamonu'da yaptığınız hizmetleri buradaki herkes hatırlayacak. Cenabıhak yar ve yardımcınız olsun. Arkadaşlarımıza hem terfilerinin hem de yeni vazifelerinin ve gidecekleri yerlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Tamer Taş da Emniyet Teşkilatının hiyerarşik yapısıyla köklü bir geleneği olduğunu ifade etti.

Terfi eden ve tayini çıkan teşkilat mensuplarına hayırlı olsun dileklerini ileten Taş, "Devlet için millet için uzun yıllar emek verilen değerli bir mesai var. Bunun için de arkadaşlarımızı ayrıca tebrik ediyoruz. Tabii bu büyük bir sorumluluk. Onların buralara gelmesinde değerli ailelerimizin katkısı çok büyük. Rütbelerinin ve yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Törende, teşkilat mensuplarına rütbeleri ve plaketleri takdim edildi.

Kaynak: AA
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