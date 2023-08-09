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Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca ve Uyuşturucu Operasyonu

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 adet ruhsatsız tabanca ve farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 8 ayrı şahıs üzerinden 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait toplam 107 adet fişek ele geçirildi. 6 ayrı şahıs üzerinde ise çeşitli miktarda esrar, metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kastamonu Taşköprü Güncel Haberler

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