Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 tabanca, 8 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Taşköprü ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ile 33 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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