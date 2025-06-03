Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 tabanca, 8 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Taşköprü ilçesinde ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ile 33 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel