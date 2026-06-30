Kastamonu'da öğrenciler robotik kodlama ve yapay zeka eğitimi alacak

Kastamonu'da, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Rotobotik Zeka Projesi"nin protokolü imzalandı.

Taşköprü Eğitim Derneğinin kaymakamlık, belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşlığında hazırladığı proje, 519 bin 171 lira hibe almaya hak kazandı.

Vali Meftun Dallı'nın makamında Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Pınar Başbilen, Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ve dernek başkanı Ali İmran Özdemir'in katılımlarıyla projenin imzaları atıldı.

Dallı, programda yaptığı konuşmada, proje kapsamında 15 ortaokul öğrencisinin robotik kodlama ve yapay zeka eğitimi alacağını söyledi.

Öğrencilerin kendi robotlarını tasarlayıp geliştirerek ve Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST 2026'ya katılacaklarını anlatan Dallı, "Temennimiz, öğrencilerimizin TEKNOFEST'ten başarılı derecelerle dönmeleri ve elde edecekleri başarıların ilimizdeki diğer okullarla kurumlara örnek olmasıdır. Geleceğin en önemli alanları teknoloji, yapay zeka ve yazılım olacaktır. Bu alanlardaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Bizim de bu gelişmelerin gerisinde kalmamamız için projelerimizi artırmamız, gençlerimize her türlü desteği vermemiz önem taşıyor. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Demirdağ da robotik kodlama ve yapay zekanın hızla gelişerek önem kazanan alanların başında geldiğini aktardı.

Çocuklarla gençlerin bu alanda nitelikli eğitim alabilmeleri amacıyla proje hazırladıklarına işaret eden Demirdağ, "Proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından önemli oranda destek almaya hak kazandı. İnşallah bu proje sayesinde ilçemizde yapay zeka ve robotik kodlama alanında nitelikli eğitim vererek çocuklarımızı Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'te yarışabilecek seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.