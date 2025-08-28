Kastamonu'da Renkli Uçurtma Festivalleri Heyecanı

Kastamonu, gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla dolacağı 3 ayrı uçurtma festivaline hazırlanıyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka İnkılabı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Martı Uçurtma Kulübü ile Kastamonu Belediyesi, Taşköprü Belediyesi ve Abana Belediyesi işbirliğinde 3 ayrı yerde uçurtma festivali düzenlenecek.

Martı Uçurtma Kulübü Kurucusu ve Başkanı Halit Cebeci, festival öncesi bazı uçurtmalarla deneme uçuşu gerçekleştirdi.

Cebeci, AA muhabirine, Martı Uçurtma Kulübü olarak Kastamonu Belediyesi ile geçen yıl kentte ilk festivallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yılki festivalin çok ilgi görmesi üzerine bu sene daha fazla festival yapmak istediklerini ifade eden Cebeci, "Geçen yıl Kastamonu Belediyesi ile uçurtma festivali düzenledik. Bu yıl yine bu festivali yapacağız. 31 Ağustos Pazar günü Uzunyazı mevkisinde gerçekleşecek." dedi.

2 bin yıllık Pompeipolis Antik Kenti'nde de uçurtmalar havalanacak

Antik kentte uçurtma festivali yapacaklarını dile getiren Cebeci, "Taşköprü Belediyesi ile 29 Ağustos'ta gerçekleştireceğimiz festivali 2 bin yıllık Pompeipolis Antik Kenti'nde yapacağız. İnsanlar binlerce yıl bu bölgede yaşamış. Burada çok güzel bir rüzgar var. Bu bölgede uçurtmalarımızı havalandıracağız." diye konuştu.

Bir diğer festivallerini de Abana Belediyesi ile Karadeniz kıyısında sahilde 30 Ağustos'ta gerçekleştireceklerini anlatan Cebeci, "Orada da deneme uçuşu yaptık. Sahilde de uçurtmalarımız çok güzel uçuyor. Üç festival peş peşe olacak. Geleneksel hale getirmek istediğimiz festivallere uçurtma meraklısı herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçurtmanın bir kültür olduğunu anlatan Cebeci, şunları kaydetti:

"Çocukluğumuzun en vazgeçilmez oyuncaklarından biriydi uçurtmalar. Martı Uçurtma Kulübü olarak Türkiye'nin değişik yerlerinde organize edilen uçurtma festivallerine destek olmaya çalışıyoruz. Oralarda farklı uçurtmalarımızla uçurtma kültürünü zenginleştirmeye, yaşatmaya çalışıyoruz. Yurt dışında da çeşitli festivallere katılıyoruz."