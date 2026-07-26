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Kastamonu'da refüje çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'dan Samsun yönüne giden O.T'nin kullandığı 57 AAN 293 otomobil, Gökçeağaç köyü mevkisinde kontrolden çıkarak önce refüje, ardından bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.T, E.T, D.T. ve H.T. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin çocuk olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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