Kastamonu'da tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir kişi, tartışma sonrası pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nasuh Mahallesi Salim Altıkulaç Sokak'ta İ.Ö. ile Eray Eriş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Eriş, bölgeden ayrılarak yaşadığı binanın önüne gitti. Bu sırada İ.Ö, yaşadığı apartmanın önüne giderek Eriş'e pompalı tüfekle ateş açtı.

Ağır yaralanan Eriş, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eriş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İ.Ö. ise Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
