Kastamonu'da Park Halindeki Kamyon Dereye Devrildi
Kastamonu'da köprü çalışması alanında park halindeki kamyon, belirlenemeyen nedenle kayarak 5 metre derinliğindeki Karaçomak Deresi'ne devrildi. Sürücünün araçta olmadığı olayda, kamyonun çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kastamonu'da park halindeki kamyon Karaçomak Deresi'ne devrildi.
Saraçlar Mahallesi'nde köprü çalışması yapılan alanda park halinde bulunan 07 ASU 566 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle kayarak yaklaşık 5 metre derinliğindeki Karaçomak Deresi'ne devrildi.
Olay sırasında kamyonda sürücünün bulunmadığı öğrenildi.
Kamyonun dereden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA